İzmir'de Plastik Fabrikasında Büyük Yangın

1) İZMİR'DEKİ PLASTİK FABRİKASININ DEPOSUNDA ÇIKAN YANGININ HASARI GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

İZMİR'in Konak ilçesinde, plastik fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yapılan müdahaleler sonucu söndürülürken, yanında bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar, yoğun duman nedeniyle başka hastanelere sevk edildi. Öte yandan, yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Konak ilçesinde bulunan plastik fabrikasının deposunda, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, fabrikaya sıçradı. İhbar üzerine 16 itfaiye aracı, park bahçeler ve İZSU ile ilçe belediyelerinden gelen su tankerleri ile yangına müdahale başlatıldı. Ayrıca Aliağa bölgesinden 7 arasöz, 3 tonajlı araç, 2 endüstriyel tipi yangın söndürücü araç ile 3 merdivenli araç bölgeye gönderildi.

BİTİŞİKTEKİ ÖZEL HASTANE TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Dumanlar fabrikanın bitişiğinde bulunan özel bir hastaneyi de sardı. Yoğun duman nedeniyle Hastane tedbir amacıyla boşaltıldı. Yoğun süren çalışmalar sonrasında, yangın kontrol altına alındı.

HASAR GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Plastik fabrikasında çıkan yangının verdiği hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı. Dron ile havadan görüntülenen plastik fabrikasının neredeyse tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği görüldü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yangına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 17.00 sularında hastanemizin yakınında bulunan bir depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Olayın ardından çok sayıda itfaiye ekibi hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır." denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: HASTALAR TEDBİR AMACIYLA NAKLEDİLDİ

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Tedbir amacıyla hastaların başka hastanelere nakillerinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir.ö ifadeleri kullanıldı.