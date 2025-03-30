İzmir'de Ramazan Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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İzmir'de Ramazan Bayramı Kutlandı

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57'nci Topçu Tugay Komutanlığı, Ramazan Bayramı'nı coşkulu bir törenle kutladı. Tugay Komutanı mesajında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

30.03.2025 11:57
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Haber: Tenzile AŞÇI Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir'de bulunan 57'nci Topçu Tugay Komutanlığı, Orgeneral Muzaffer Tuğsavul Kışlası Tören Alanı'nda düzenlenen törenle Ramazan Bayramı'nı kutladı. Törende, Mehmetçik'e seslenen Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, "Şu anda karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yöneten kahraman Mehmetçilerimizle birlikte sizlerin bayramını kutluyorum" dedi.

57'nci Topçu Tugay Komutanlığı, Orgeneral Muzaffer Tuğsavul Kışlası Tören Alanı'nda gerçekleştirilen törenle, Ramazan Bayramı'nı  kutladı. Bayramlaşma törenine, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi ve birlikte görevli askerler katıldı.

Tören, Tugay Komutanı Tuğgeneral Selvi'nin birliklerine hitaben yaptığı anlamlı bir konuşmayla başladı. Selvi, Ramazan ayının huzur ve barış ortamını pekiştiren bir zaman dilimi olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliğimizin, dostluk ve kardeşliğimizin güçlendiği, huzur, barış ve sevgi ortamının pekiştiği bir Ramazan'ı daha geride bırakmanın hüznünü yaşıyorum. Sevgili Mehmetçikler... Ramazan ayını ve bayramı ailenizden ayrı geçirmiş olsanız da silah arkadaşlarınızla birlikte birlik ve beraberlik içinde olmanızın manevi duygularınızı en üst seviyeye çıkardığından hiç şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

Tugay Komutanı, konuşmasında vatan topraklarına, mavi vatana, semalara ve milletin huzuruna yönelik her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Birliklerimiz hem bireysel hem de kurumsal önleyici ve koruyucu tedbirleri hayata geçirerek atış, spor ve eğitim faaliyetleri başta olmak üzere tüm faaliyetleri hiçbir aksaklığa meydan vermeden planlandığı şekilde başarıyla icra etmektedir. Bir yandan günlük eğitim faaliyetlerimiz, Efes 2025 Tatbikat hazırlıklarımız devam ederken diğer taraftan da vatan topraklarımıza, mavi vatana, semalarımıza, milletimizin huzur ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırız. Bu vesileyle şu anda karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yöneten kahraman Mehmetçilerimizle birlikte sizlerin bayramını kutluyorum. Ramazan Bayramında Mehmetçikle birlikte olmaktan ayrıca gurur duyuyor hepinize  iyi bayramlar diliyorum."

Törenin ardından, birlikler arasında bayram yemeği yenerek, Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliği paylaşıldı. Bayramlaşma, birlik ve beraberliği pekiştiren anlamlı bir etkinlik olarak tüm katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

57'nci Topçu Tugay Komutanlığı, köklerini 1916'da kurulan 1. Topçu Er Eğitim Alayı'na dayandırıyor. 1999 yılına kadar 57'nci Topçu Er Eğitim Tugayı olarak faaliyet gösteren komutanlık, 15 Aralık 1999 tarihinde başarıları nedeniyle 57'nci Topçu Tugay Komutanlığı adını alarak tarihindeki dördüncü sancağını taşıma onuruna erişti. Komutanlık, bugün ise Ege Bölgesi'nde stratejik öneme sahip bir birim olarak icra edilecek harekatların ateş desteğini sağlamaya yönelik eğitimler ve tatbikatlar düzenliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Ramazan Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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