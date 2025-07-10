İzmir\'de Sahte Altın Operasyonu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde M.S. (37), Y.E.Ş. (29), M.L. (34) isimli şüpheliler sahte altın bozdururken yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, bir başka olayda ise yine sahte altın bozdurduğu belirlenen kadın şüphelinin şakalanması için çalışma başlatıldı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin incelediği olay, bugün akşam saatlerinde Karabağlar ilçesinde iki farklı iş yerinde meydana geldi. Bir kuyumcuda sahte altın bozdurulduğu yönünde yapılan ihbar üzerine M.S., Y.E.Ş. ve M.L. isimli 3 şüpheli, izlenen kamera kayıtları sonucunda kimlikleri tespit edilip gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

DENİZLİ VE İZMİR'DE SAHTE ALTIN BOZDURan KADIN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Karabağlar ilçesinde farklı bir işyerinden daha sahte altın bozdurulduğu arlaşıldı. Sahte altın satışı işlemi ile ilgili kuyumcunun ihbarı üzerine, polis ekipleri 36 farklı iş yerinin kameralarını izleyerek şüpheliyi tespit etti. Henüz ismi paylaşılmayan kadın şüpheliyi sahte altın bozdurduktan sonra iş yeri kamerasından otomobiliyle ayrılırken gören ekiplerin incelemeleri sonucunda, şüphelinin önce Denizli'ye, oradan Çiğli ilçesine, ardından Karabağlara gelerek uğradığı her yerden sahte altın bozdurduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.