İzmir'de Sandalye Fabrikasında Yangın

1) İZMİR'DE SANDALYE FABRİKASINDA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikadaki 67 çalışanın tahliye edildiği, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi. Büyük çapta maddi hasar oluşan fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

----BİLGİ İÇİN-----

Seza Nur ALPDÜNDAR - Tolga TAHÇI/İZMİR,

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2) ELAZIĞ'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

ELAZIĞ'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Elazığ- Bingöl kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR ile 23 KD 880 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada TIR şarampole devrilirken, otomobil hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobildeki ismi öğrenilemeyen 1 kişinin öldüğü belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ölen kişinin cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.