İzmir\'de Sentetik Ecza Operasyonu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde polisin şüphelenerek arama yaptığı T.Y.'nin üzerinden 53 bin 406 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 8 Mayıs'ta ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. T.Y.'nin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine üst araması yapıldı. T.Y.'nin üzerinde yapılan aramada toplam 53 bin 406 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.