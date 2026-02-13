İzmir'de Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir\'de Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi
13.02.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de sağanak sonrası yollar suyla doldu, bazı iş yerleri su bastı, 2 bina tahliye edildi.

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve evleri su bastı.

Kentte geceden itibaren etkili olan yağış özellikle Konak, Buca, Menemen, Foça ve Karaburun'da yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sağanak nedeniyle yol ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu. Sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde seyretti.

Alsancak bölgesinde bazı binaların zeminleri ve iş yerlerini su bastı. İş yeri sakinleri ve belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

İşletmesini su basan esnaf Mustafa Kehlibar, AA muhabirine, her yıl sağanağın ardından benzer durumlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Kordon bölgesinde altyapı sorunu bulunduğunu aktaran Kehlibar, "Su giderlerinde suyun gitmesi gerektiği yerde daha da yukarı çıkıyor çünkü bütün kanallar dolu ve 60 yıllık bir altyapı var. Altyapı yenilenmeden hiçbir şey olmaz. Sabah dükkana geldiğimizde 30 santim su var. Sabah saat 5'ten beri buradayız ve belediye ekiplerini çağırdık. Saat 10 gibi geldiler, suyun yarısını çekebildiler. Ellerindeki tesisat yetersiz olduğu için yarısını çekemediler." dedi.

Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3505 Sokak'ta ise yolda sağanak nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

2 bina tahliye edildi

Konak Belediyesi ekipleri, çökmenin meydana geldiği yolda incelemede bulundu. Bu kapsamda 2 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Mahalle sakinlerinden Ömer Eği, 15 gün önce yolda hafif bir yarığın oluştuğunu, bunun üzerine belediye ekiplerinin şerit çektiğini anlattı.

Dün gece sağanağın ardından yolun tamamen çöktüğünü dile getiren Eği, "Belediyeye haber verdik, ilgileneceklerini söylediler ama henüz gelen yok. Evlerde herhangi bir sorun yok. Çökme nedeniyle tedirginiz. Yolun durumu, çocuklar ve bizim için tehlike. Yetkililerden müdahale etmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu
Kanada’nın gümrük vergileri kaldırıldı, Trump destek veren vekilleri tehdit etti Kanada'nın gümrük vergileri kaldırıldı, Trump destek veren vekilleri tehdit etti

17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:03:15. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.