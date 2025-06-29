İzmir'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda 141 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olanların yakalanmasına yönelik 90 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından arananlar ile çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 141 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 45 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Suç Operasyonu: 141 Gözaltı - Son Dakika
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