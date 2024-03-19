İzmir\'de suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

Adıyaman'ın coğrafi işaretli lezzeti çiğ köfte, ramazanda iftar sofralarının aranan lezzeti

Adıyaman'ın coğrafi işaretli lezzeti olan çiğ köfte, ramazanda iftar sofralarının aranan lezzeti olmaya devam ediyor. Adıyamanlılar tarafından evlerde hazırlanan çiğ köfte, son yıllarda bu alanda üretim yapan işletmelerin artmasıyla yurdun dört bir yanında tüketilmeye başlandı. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, çiğ köftenin sektör haline geldiğini belirtti. İftar sofralarında sık sık yer alan çiğ köfte, Türkiye'nin tüm illerine gönderilip tüketiciye taze şekilde sunuluyor.