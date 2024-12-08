İzmir'de Suriyeliler Esad'ın Düşüşünü Kutladı

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(İZMİR) – Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesinin ardından İzmir'de yaşayan Suriyeliler, sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

Suriye'de El Kaide bağlantılı HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesi, Türkiye genelinde pek çok kentte Suriyeliler tarafından kutlanıyor.

İzmir'de Konak ve Karabağlar gibi ilçelerde de birçok Suriyeli, sokaklara çıkarak Esad yönetiminin devrilmesini kutladı. Suriyeliler, araçlarla konvoylar oluşturarak caddelerde ilerlerken Suriye bayrağı açtı.

Polis eyleme izin vermedi

Öte yandan; Konak Meydanı'nda eylem yapmak isteyen kalabalık bir Suriyeli grubuna ise polis eylem izni vermedi.