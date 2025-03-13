İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

(İZMİR) - İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda; Lidya, Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan tarihi eserler ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda Türkiye'ye ait tarihi eserleri kaçak kazılarla elde ederek, yurt dışında yer alan müzayede evlerine yasa dışı yollarla satıp haksız kazanç sağlayan organize suç örgütü üyelerine tarihi eser temini sağlayan şahıslara yönelik "Uluslararası Tarihi Eser Kaçakçılığı" suçuna ilişkin 11 Mart'ta operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Lidya, Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan 8 adet elektron, 1 adet heykel başı, 343 adet sikke, 25 adet obje, 6 adet dedektör, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 5 şüpheliye de adli işlem yapıldığı bildirildi.