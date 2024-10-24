İzmir\'de Tarım Yangını Ormana Sıçradı

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İZMİR'in Kınık ilçesinde, tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kınık ilçesi Bakaban Mahallesi'nde bugün saat 12.30'da tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Alevleri fark eden çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 2 yer ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,