İzmir'de Tefecilere Operasyon: 12 Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de Tefecilere Operasyon: 12 Tutuklama

İzmir\'de Tefecilere Operasyon: 12 Tutuklama

İzmir'de 'Hücre-11' operasyonu ile gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı.

15.02.2025 16:47
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İzmir'de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik "Hücre-11" operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, işlettikleri kumarhanelerde faizle borç verdikleri kişilerden zorla çek ve senet aldıkları, haklarında icra takibi başlatarak haciz yoluyla vatandaşların mal varlıklarını ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrolle, 2'si ise savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet üzerine yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerden çek ve senet aldıkları belirlenen, haklarında icra takibi başlatarak baskı ve tehdit yoluyla kişilerin mal varlıklarını ele geçiren şüphelilere yönelik soruşturma yürütmüştü.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Şubat'ta İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskında 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Tefecilere Operasyon: 12 Tutuklama - Son Dakika

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