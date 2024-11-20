İzmir\'de TKP/ML Terör Operasyonu: 4 Gözaltı

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İzmir merkezli 2 ilde terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü TKP/ML'nin talimatları doğrultusunda bildiri dağıttığı, afiş astığı, eylem ve etkinliklere katıldığı, örgüte yeni katılanlara ideolojik eğitim verdiği ve örgüte eleman temini konusunda çalışma yaptığı belirlenen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Polis ekipleri, İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 zanlıyı yakaladı. Aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.