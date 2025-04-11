İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Artış - Son Dakika
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İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Artış

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında geçerli ücretleri güncelleyerek tam biniş ücretini 23 liradan 25 TL'ye çıkardı. Öğretmen tarifesi ve öğrenci abonman kartı ücretleri ise değişmedi. Ücret artışı, ekonomik göstergelere bağlı olarak zorunlu olarak yapıldığı belirtildi.

11.04.2025 15:08  Güncelleme: 16:13
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay, İZBAN ve ESHOT denetimindeki İZTAŞIT araçlarında geçerli toplu ulaşım ücretlerine "maliyetlerden dolayı zorunlu olarak düzenlemeye gidildiği" bildirildi. Buna göre yarından itibaren geçerli olmak üzere tam biniş ücreti 23 liradan 25 TL'ye çıkarıldı. Öğretmen tarifesi ve aylık Öğrenci Abonman Kartı'nın ücreti ise değişmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarındaki ücretlerin güncellenmesi gündemiyle toplandı. Oy birliği ile alınan kararla ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN'da uygulanan toplu ulaşım ücretlerine yarından itibaren artış yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Açıklanan resmi enflasyon rakamı yüzde 38,10 olmasına ve diğer tüm ekonomik göstergelerdeki olağanüstü artışlara rağmen, kent merkezinde toplu ulaşımda geçerli olan tam tarifede yüzde 25 oranında artış yapıldığı" kaydedildi. İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 23 liradan 25 TL'ye çıkarılırken, 17,72 TL olan öğretmen biniş ücreti değişmedi. 60 yaş üzeri vatandaşlar için biniş ücreti 20 TL, öğrenci biniş ücreti ise 10 TL oldu. 60 yaş tarifesinde yüzde 12,87, öğrenci tarifesinde yüzde 16,55 oranında artış yapıldı. 65 yaş ve üstü binişler ücretsiz olmaya devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve başlamasıyla birlikte hayata geçirilen Öğrenci Abonman Kartı (aylık 100 biniş/480 TL) uygulamasında fiyat değişikliğine gidilmedi.

"Sosyal dengeyi gözeten uygulamalar devam ediyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından İzmir'de uygulanmaya başlanan 90 Dakika Entegrasyon Sistemi kapsamında ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan tüm aktarmalar ücretsiz olmaya devam edecek. Ayrıca, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında geçerli olan Halk Taşıt Uygulaması ile yolcular, bu saat aralıklarında yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek. Öğrencilere yönelik Abonman Kart ve Eğitim Destek İzmirim Kart uygulamaları, ekonomik ulaşım imkanı sunmaya devam ediyor. Öğretmenler için sabah ve akşam saatlerinde geçerli olan Halk Taşıt indirimiyle biniş ücreti 8,86 TL'ye kadar düşüyor.

"Anne Dayanışma Kartı"

Diğer uygulama olan Anne Dayanışma Kartı. Sosyal yardım alan 0-4 yaş arası çocuğu olan kart sahiplerine aylık 60 kontör, 4-5 yaş arası çocuğu olan kart sahiplerine aylık 10 kontör ile avantajlı toplu ulaşım hizmeti sunuluyor.

Diğer tarifeler ise şöyle:

B Tarifesi (Çevre İlçeler): Tam 25,88 TL/ Öğrenci 10,35 TL, C Tarifesi (Gittiğin Kadar Öde): İlk 10 km tam 23,55 TL, km başına 0,78 TL, D Tarifesi (Uzun Mesafe Hatlar): Tam 55,18 TL/ Öğrenci 19,42 TL, E Tarifesi (Kampüs Ring): Tam 25 TL/ Öğrenci 2,77 TL, F Tarifesi (Baykuş Hatları): Tam 55,13 TL/ Öğrenci 19,79 TL, G Tarifesi (Havalimanı Hatları): Tam 55,13 TL/ Öğrenci 39,98 TL olarak güncellendi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Artış - Son Dakika

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