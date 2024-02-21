İzmir'de torun, dedesini bacağından tabancayla yaraladı - Son Dakika
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İzmir'de torun, dedesini bacağından tabancayla yaraladı

İzmir\'de torun, dedesini bacağından tabancayla yaraladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan olayda, 74 yaşındaki bir dede, torunu tarafından bacağından tabancayla yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı dede, hastaneye kaldırıldı ve torunu tarafından saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti. Polis, kaçan şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

21.02.2024 20:39  Güncelleme: 20:42
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 74 yaşındaki dede, torunu tarafından bacağından tabancayla yaralandı.

Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta ikamet eden Mehmet A'nın tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Mehmet A, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet A, olayı torunu K.E.K'nin (17) gerçekleştirdiğini söyledi.

Polis, kaçan şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelinin dedesinin oturduğu dairenin ziline basıp saklandığı, kapıyı açan dedesine tabancayla ateş açıp kaçtığı görülüyor.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

İzmir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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