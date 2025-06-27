İzmir'de Uyuşturucu Paylaşımına Gözaltı

İzmir'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirici paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirdiğini tespit etti.

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, D.B'nin (26) Bayraklı ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 167 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.