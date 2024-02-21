İzmir'de Uzaklaştırma Talebinde Bulunan Kadına Bıçaklı Saldırı Girişimi - Son Dakika
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İzmir'de Uzaklaştırma Talebinde Bulunan Kadına Bıçaklı Saldırı Girişimi

İzmir\'de Uzaklaştırma Talebinde Bulunan Kadına Bıçaklı Saldırı Girişimi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, eski eşi hakkında uzaklaştırma talebinde bulunan kadına ve yanındaki polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı. Nermin Y, uzaklaştırma talebinde bulunmak için emniyete başvurdu. Polis kadını evine bıraktığı sırada eski eşi Cihat B. tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı ve tutuklandı.

21.02.2024 20:25  Güncelleme: 20:28
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, eski eşi hakkında uzaklaştırma talebinde bulunan kadına ve yanındaki polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nermin Y, boşandığı eski eşi Cihat B'nin ısrarlı takibinden korktuğu gerekçesiyle uzaklaştırma talebinde bulunmak için dün Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Nermin Y, emniyetteki işlemlerinin ardından polisin kendisini evine bırakmasını talep etti.

Polisin kadını evine bıraktığı sırada, evin yakınında bekleyen eski eşi Cihat B. aracından aldığı bıçakla kadına saldırmaya teşebbüs etti.

Polisin dur ihtarına rağmen ekiplere de saldırı girişiminde bulunan şüpheli olay yerinden otomobille kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin kovalamacası sonucu şüpheli, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

İzmir, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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