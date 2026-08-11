İzmir\'de Yangın Önleme Tedbirleri

İzmir Valiliğince, kırsal alan ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik gibi açık alanlarda kaynak makinesi, spiral ve taşlama gibi kıvılcım çıkaran makinelerin kullanımına yönelik yeni tedbirler getirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kıvılcım Oluşturan Makine ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Tedbirler" konulu genel emri 10 Ağustos'ta yürürlüğe girdiği belirtildi.

İl ve ilçe merkezleri dışındaki köy, orman köyü, kırsal mahallelerde, tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı, çiftlik, hayvancılık tesisi ve yangın riski taşıyan diğer açık alanlarda kıvılcım oluşturan makine ve ekipmanla yapılacak çalışmalarda çeşitli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

Buna göre söz konusu ekipmanları kullanarak çalışma yapacaklar, faaliyete başlamadan önce çalışmanın yapılacağı yerin bağlı bulunduğu kolluk birimine bildirimde bulunması zorunlu olacak.

Bildirimler ilgili jandarma ve polis birimine şahsen ya da telefon aracılığıyla yapılabileceği gibi 112 Acil Çağrı Mobil Uygulaması (Hayat 112) üzerinde de gerçekleştirilebilecek.

Tarla, bağ, bahçe, zeytinlik gibi açık alanlarda çalışmaya başlanmadan önce, çalışma çevresindeki ot, anız, yaprak, çalı, talaş, akaryakıt, plastik, ahşap ve diğer yanıcı maddelerin en az 10 metre mesafeye kadar temizlenmesi gerekecek.

Çalışmayı yapacak kişilerin yangın söndürme tüpü bulundurmakla yükümlü olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma yapacak kişiler, faaliyet süresince yanlarında meydana gelebilecek ot ve bitki örtüsü yangınına ilk müdahaleyi yapabilecek nitelikte en az 6 kilogram kapasiteli ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü bulundurmakla yükümlüdür. Çalışmanın niteliğine göre ayrıca su tankeri, su yüklü araç veya yeterli miktarda su ihtiva eden yangına müdahale ekipmanı hazır halde bulundurulur."

Uygulamanın, 31 Ekim'e kadar süreceği kaydedildi.