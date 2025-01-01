İzmir\'de Yeni Yıl Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

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'YENİ YIL KUTLAMALARI MÜTHİŞ GEÇİYOR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 90'lar kafası programı Dj Nihat Sırdar eşliğinde gerçekleştirildi. Vatandaşlar yeni yılı eski şarkılar eşliğinde karşıladı

Yeni yıl kutlamasına katılan kadın kuaförü Mehmet Kızılcık, "Dansı çok seviyorum. Şu an çok güzel dakikalar geçiriyorum. Ersin şov ile de çok eğleniyorum. Yeni yıldan huzur ve para diliyorum" dedi. İlker Aydoğan ise "Yeni yıl kutlamaları müthiş geçiyor. Böyle bir organizasyon için teşekkür ederim. Yeni yıldan herkese barış, sevgi ve mutluluk diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Güvenlik güçleri havadan, denizden ve karadan denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde 12 bin 100 polis memuru ile 2 bin 818 jandarma personeli görev aldı, toplam 14 hava ve 5 deniz aracı kullanıldı.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,