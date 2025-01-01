İzmir'de Yeni Yıl Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Yeni Yıl Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

İzmir\'de Yeni Yıl Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 90'lar kafası etkinliğinde vatandaşlar yeni yılı eski şarkılar eşliğinde kutladı. Katılımcılar, mutluluk ve huzur dilekleriyle eğlencenin tadını çıkardı. Güvenlik önlemleri ise büyük bir titizlikle uygulandı.

01.01.2025 01:07  Güncelleme: 01:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'YENİ YIL KUTLAMALARI MÜTHİŞ GEÇİYOR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 90'lar kafası programı Dj Nihat Sırdar eşliğinde gerçekleştirildi. Vatandaşlar yeni yılı eski şarkılar eşliğinde karşıladı

Yeni yıl kutlamasına katılan kadın kuaförü Mehmet Kızılcık, "Dansı çok seviyorum. Şu an çok güzel dakikalar geçiriyorum. Ersin şov ile de çok eğleniyorum. Yeni yıldan huzur ve para diliyorum" dedi. İlker Aydoğan ise "Yeni yıl kutlamaları müthiş geçiyor. Böyle bir organizasyon için teşekkür ederim. Yeni yıldan herkese barış, sevgi ve mutluluk diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Güvenlik güçleri havadan, denizden ve karadan denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde 12 bin 100 polis memuru ile 2 bin 818 jandarma personeli görev aldı, toplam 14 hava ve 5 deniz aracı kullanıldı.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güvenlik, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yeni Yıl Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
16:06 Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
16:04 İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
15:43 Hizbullah, İsrail’i açık açık tehdit etti Saldırı için tarih verdiler Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
15:41 Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor
15:31 İran: Suriye’de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
15:30 İşte 2024’ün en çok konuşulan olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları
15:21 Mustafa Topaloğlu’ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
15:18 Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 11:50:28. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Yeni Yıl Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.