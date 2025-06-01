İzmir'deki Grevde 4. Gün... Grevdeki İşçiler, Çöplerin Toplatılmasını Engelledi - Son Dakika
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İzmir'deki Grevde 4. Gün... Grevdeki İşçiler, Çöplerin Toplatılmasını Engelledi

01.06.2025 15:44  Güncelleme: 18:22
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası ile yürütülen toplu sözleşmede uzlaşmaya varılamaması nedeniyle başlayan grevde 4. güne girildi. Grev nedeniyle temizlik gibi hizmetlerde aksama yaşanırken, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki çöpleri toplamak üzere alana gelen Konak Belediyesi’ne ait temizlik araçları, grevdeki işçiler tarafından alana alınmadı. Alana giremeyen temizlik ekipleri çöpleri toplayamadı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası ile yürütülen toplu sözleşmede uzlaşmaya varılamaması nedeniyle başlayan grevde 4. güne girildi. Grev nedeniyle temizlik gibi hizmetlerde aksama yaşanırken, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki çöpleri toplamak üzere alana gelen Konak Belediyesi'ne ait temizlik araçları, grevdeki işçiler tarafından alana alınmadı. Alana giremeyen temizlik ekipleri çöpleri toplayamadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de altı aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamaması ile başlayan grev 4. gününe girdi.

Yaklaşık 23 bin işçinin iş bıraktığı grev süresince, Genel-İş İzmir 1,2,3 ve 9 Nolu Şube ile belediye yetkilileri arasında yapılan toplantılarda da uzlaşı sağlanmazken, grev kentteki hizmetlerin aksamasına neden oldu.

İşçilerin eylemi nedeniyle temizlik hizmetleri aksarken, kentin çeşitli noktalarında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda, çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu.

Temizlik için ekipler harekete geçti

Yüzlerce işletmenin olduğu Konak'ta bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da da çöpler yığın halini alırken, belediye ekipleri çöplerin temizliği için harekete geçti.

Sendikadan uyarı

Konak Belediyesi'nin sorumluluk sahasında bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki çöplerin toplanması için ekiplerin alana gelmesi, alanda bekleyen işçiler arasında tansiyonu yükseltti.

Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı açıklamada, "Büyükşehir belediyesine sesleniyorum. Bir tane yetkili bizimle konuşmaya gelsin. Kordon'da, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde arkadaşlarımıza saldırı hazırlığı yapılıyor. Eğer ki orada saldırıyı geri çekmezseniz bu kitleyi tutmayacağım. Eğer ki tehditse, baskıysa bize yapılana biz de karşılık vermek zorunda kalacağız. Eğer Kordon'da bir arkadaşımızın kılına zarar gelsin burada ne zabıta görürsün ne emniyet, hepimiz içeri gireriz" dedi.

Belediyenin temizlik aracı alana giremedi

Öte yandan; grevdeki işçilerin bazıları temizlik yapılmak istenen Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin girişlerinde toplandı. İşçiler, Konak Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun alana girerek çöpleri toplamasını, aracın önünde bekleyerek engellediler.

Emniyet mensupları ve kolluk kuvvetlerinin de bulunduğu alanda, temizlik araçları ve temizlik görevlileri alana girmek için beklediler. Grevdeki işçilerin aracın önünden çekilmemesinin ardından çöp kamyonları, çöpleri toplayamadan alandan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Grevde 4. Gün... Grevdeki İşçiler, Çöplerin Toplatılmasını Engelledi - Son Dakika

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