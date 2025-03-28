İzmir'deki 'İmamoğlu' Eylemine Toma ile Müdahale

(İZMİR) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla İzmir'de başlayan protestoların 9. gününde polis, Konak ilçesinde Montrö Meydanı'nda eylemcilere TOMA ile müdahale etti.

İzmir'in Konak ilçesinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan protestolar 9. gününde de devam etti. protesto etmek isteyen vatandaşlar, "Hükümet istifa", "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla önce Gündoğdu Meydanı'na yürüyen eylemciler Gündoğdu Meydanı'nın ardından Lozan Meydanı'na yürüdü. İzmir Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün olduğu alana yönelen eylemciler Montrö Meydanı'na konuşlanan TOMA ve polis barikatıyla karşılaştılar.

Dört TOMA'nın hazır vaziyette yolu kapadığı alanda, polis eylemcilere dağılma çağrısında bulundu. Eylemciler, geri çekilmeyip oturma eylemine geçmek istese de polisin müdahalesiyle karşılaştılar.

Alandan ayrılmayan eylemcilere, polis TOMA'lardan gazlı ve tazyikli su ile sert bir şekilde müdahale etti.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne dönen eylemciler, caddede yaptıkları yürüyüşün ardından dağıldılar.