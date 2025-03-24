İzmir'deki Karavan Parkı Kapasitesi 161'e Yükseldi

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnciraltı Karavan Parkı'nda kapasite artışına giderek 93 olan park peronu sayısını 161'e yükseltti. 89 araç kapasiteli Aşık Veysel Karavan Parkı ile birlikte, İzmir'in toplam karavan park yeri peronu sayısı 250 oldu.

Karavanların oluşturduğu park sorununu çözmek ve karavan sahiplerinin güvenli parklanmasını sağlamak için İnciraltı Karavan Parkı ile Aşık Veysel Karavan Parkı'nı hizmete açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnciraltı bölgesinde faaliyet gösteren karavan parkında kapasite artırdı. Bu kapsamda İZELMAN A.Ş. Otoparklar Müdürlüğü tarafından işletilen karavan parkın kapasitesi 93'ten 161'e yükseltildi. Karavanlar için 89 park yeri bulunan Aşık Veysel Karavan Parkı ile birlikte kentteki toplam karavan park yeri peronu sayısı 250'ye çıktı. İnciraltı Karavan Parkı'na abone olan karavan sahipleri, hem kapasite artışı hem de aldıkları hizmet dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İki karavan parkta yaklaşık 200 abone var

İZELMAN A.Ş. Otoparklar Müdürlüğü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Bölge Şefi Naim Akbıyık, yaz aylarının gelmesiyle birlikte karavan konaklama talebinin arttığını ve bu sebeple İnciraltı Karavan Parkı'nda kapasite artışına gidildiğini belirtti. İki karavan parkında yaklaşık 200 karavan abonesinin bulunduğunu ifade eden Akbıyık, "İnciraltı Karavan Parkı, hem denize yakın hem de ulaşım bakımından yurttaşlar için rahat. Yeşil alanı bol olduğu için vatandaşların en çok tercih ettiği nokta" dedi.

Köpeği Nisan ile karavan keyfi

Hafta sonlarını İnciraltı'nda park ettiği karavanında geçiren Osman Çam, "Ekim ayından beri karavanımı buraya park ediyorum. İZELMAN'da görevli personele teşekkür ediyorum. Araçlarımızı kendi malları gibi, canımızı kendi canları gibi sahipleniyor. Güler yüzlü bir şekilde 24 saat boyunca bize yardımcı oluyorlar. Bulunduğumuz konuma baktığımızda flamingoların olduğu bir deniz kıyısındayız. Hemen arkasında Çeşme- Karaburun yarımadasına giden otobüslerimiz var. Tramvayın ve metronun olduğu bir noktadayız. Yetkililer kapasiteyi de artırdı. Şu an burada kalmak isteyen arkadaşlarımız var. Yazın talep daha da artacaktır. Ücretler de makul. Aydınlatma, temizlik gibi konularda yardımcı oluyorlar. Her bakımdan tertemiz bir yerdeyiz ve mutluyuz. Diğer karavancı arkadaşlarla da dost olduk. Normalde İnönü Caddesi'nde 5. katta oturuyorum. Köpeğim Nisan için 5 kat inip çim alan ve park bulmak zor oluyor. Burada çok rahatız. Onun gezebileceği, bizim de spor yapabileceğimiz yerler var" diye konuştu.

"Kaplumbağa gibi evimizi taşıyoruz"

Pandemi döneminden bu yana karavanda yaşayan Ali Ekber Yıldırım, 3 aydır da İnciraltı'ndaki karavan parkı kullanıyor. Eşine bağlama ve gitar çalarak keyifli zamanlar geçiren Yıldırım, "Karavan serüvenim 5 yıl önce başladı. İZELMAN'ın karavan otoparkı açtığını duyunca buraya geldik. Buradan çok memnunuz. Park ettiğimiz diğer yerlerin garantisi yoktu. Zam oranı işletmenin inisiyatifine kalmıştı. Burası daha düzenli. Lokasyon çok iyi, ulaşımı rahat. Burayı çok sevdik, tüm günümüz burada geçiyor. Temiz olması, yürüyüş alanlarının bol olması, temiz havası en önemli özelliklerinden biri. İnsanın içini açıyor. Kaplumbağa gibi evimizi taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eşim bana konser veriyor"

Yıldırım'ın eşi Emine Yöle Yıldırım da "Buraya 3 ay önce geldik. Karavan parktan çok memnunuz. Olanaklarımız çok güzel. Havası çok güzel, ulaşım yönünden çok rahatız. Böyle bir yerde yerleşik olarak kalmamızdan dolayı memnunuz, rahatız. Eşim bazen enstrüman çalıp bana burada konser veriyor. Günlerimiz çok güzel geçiyor. Yazın da nasipse tura çıkacağız ama geri dönüşümüz muhakkak burası olacak" dedi.

Binek araç ve tekneler de park ediyor

İZELMAN A.Ş. Otoparklar Müdürlüğü tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda işletmeye açılan Aşık Veysel Binek ve Karavan Parkı'nda karavanlar için 89, binek araçlar için 163 park yeri bulunuyor. Park, hem abonelik sistemine hem de günlük ve saatlik girişlere göre 24 saat esasıyla güvenlik görevlileri kontrolünde işletiliyor. Park alanında araçların giriş ve çıkışları ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınıyor. İnciraltı Terminali'nde açılan İnciraltı Tekne ve Karavan Parkı'nda ise 64 çekme tekne, 161 karavanın park etmesi için alan bulunuyor. İZELMAN A.Ş. Otoparklar Müdürlüğü tarafından işletilen park, sadece abonelik sistemine göre hizmet veriyor ve araçların giriş ve çıkışları güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınıyor. 24 saat açık olan park güvenlik görevlileri tarafından kontrol ediliyor.