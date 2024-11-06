İzmir'deki Kimya Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'deki Kimya Fabrikasında Yangın

İzmir\'deki Kimya Fabrikasında Yangın

Çiğli'deki kimya fabrikasında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, hayati tehlike yok.

06.11.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokak'taki kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sprey dolum ünitesinde başladığı öğrenilen yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki bazı binaların camları kırıldı. Fabrikanın tahliye edildiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale başlattı.

Dumandan etkilenen ve ambulansla Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fabrika önünde park halindeki bir otomobil ile hafif ticari araç da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Fabrikadan yayılan yanıcı maddelerin bina önü ve rögar içinde tutuşması üzerine itfaiye ekiplerinin bu bölgeye de köpüklü suyla müdahale ettiği görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada yaklaşık 2,5 saat önce bir patlamayla başlayan yangına 15 araç ve 75 personelle müdahale edildiğini belirtti.

Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmadığını, dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Korkmaz, "Yangın kontrolümüz altında, soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Çevre, Yaşam, Çiğli, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki Kimya Fabrikasında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Tarihi adım’’ olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tarihi adım'' olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır
11:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
18:20 Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
18:01 Bitcoin madencilik zorluğu rekor kırmaya devam ediyor Bitcoin madencilik zorluğu rekor kırmaya devam ediyor
17:38 Fenerbahçe’den Yüksel Yıldırım’a bomba yanıt Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a bomba yanıt
17:31 Sadri Şener, Jose Mourinho’yu yerden yere vurdu Sadri Şener, Jose Mourinho'yu yerden yere vurdu
17:26 Kuzeninin eşini boru kesme makasıyla öldüren sanığın mahkemedeki sözleri kan dondurdu Kuzeninin eşini boru kesme makasıyla öldüren sanığın mahkemedeki sözleri kan dondurdu
17:26 Kilise mezarlığında bir kadına tecavüz eden 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı Kilise mezarlığında bir kadına tecavüz eden 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
17:20 Yeşilçam’ın ’Bayan Bacak’ı yıllar sonra itiraf etti: O isim kibrit çöpü yiyerek intihara kalkıştı Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı yıllar sonra itiraf etti: O isim kibrit çöpü yiyerek intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 14:00:24. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'deki Kimya Fabrikasında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.