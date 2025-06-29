İzmir'deki Orman Yangını: 5 Mahalle Tahliye Edildi - Son Dakika
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İzmir'deki Orman Yangını: 5 Mahalle Tahliye Edildi

İzmir\'deki Orman Yangını: 5 Mahalle Tahliye Edildi
29.06.2025 18:25
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 5 mahalle tahliye edildi. Rüzgar mücadeleyi zorlaştırıyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangını nedeniyle Seferihisar'daki 5 mahallenin tahliye edildiğini, kuvvetli rüzgar nedeniyle hava araçlarının büyük kısmının çalışamamasının mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Yangın koordinasyon merkezinin bulunduğu Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan Elban, saat 12.57 itibarıyla Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde orman yangınının başladığını, şiddetli rüzgar ve kuru havanın etkisiyle yangının Seferihisar ilçesine ilerlediğini anlattı.

Karadan yoğun bir şekilde yangına müdahale ettiklerini belirten Elban, şöyle konuştu:

"70 ile 117 kilometre arasında değişen rüzgar hızı dolayısıyla hava araçlarımızın büyük bir çoğunluğu çalışamıyor. Sadece 12 ton su alabilen 2 büyük uçağımız düzenli olarak çalışıyor. Ara ara da rüzgarın şiddeti 70 kilometre ya da altına düştüğü zaman diğer uçakları da kaldırabiliyoruz. Ancak, helikopterimizi ve diğer uçaklarımızı bu rüzgarda kaldırma şansımız olmuyor. Bu durum yangınla mücadelede bizi olumsuz anlamda etkiliyor. Bu nedenle kara araçlarımızı hem kendi ilimizde hem de civar illerdeki kara araçları ve personelle ilgili ciddi takviyeler yaptık."

Elban, sahada 1113 kişilik kara ekibinin yanı sıra 122 arazöz, 74 su tankeri, 84 iş makinasıyla müdahalenin sürdüğünü ifade ederek, bölgede rüzgarın gece yarısına kadar devam edeceğini dile getirdi.

Yangın nedeniyle Seferihisar'da 5 mahallenin tahliye edildiğini aktaran Elban, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile istişare halinde olduklarını, Yumaklı'nın İzmir'e geleceğini vurguladı.

Vali Elban kent genelinde irili ufaklı birden fazla yangın olduğunu, Urla ve Çeşme'yi kontrol altına aldıklarını, Gaziemir'de yangının devam ettiğini kaydederek, yangınlar nedeniyle yaralı bulunmadığını, can kaybı yaşanmadığını, bir kaç vatandaşın hayati tehlike olmayacak şekilde dumandan etkilendiğini bildirdi.

Elban, yangının elektrik telinden kaynaklandığının değerlendirildiğini ancak bu konuyla ilgili bilgilerin henüz net olmadığını sözlerine ekledi.

Tahliye edilen mahalleler

Yangın nedeniyle Seferihisar'ın Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı, Kavakdere mahalleleri tahliye edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şöhretler Sitesi'nde bazı vatandaşlar jandarma ekiplerince evlerinden tahliye edildi.

Bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Bazı vatandaşlar da ellerindeki kıyafetleri alevlerle mücadele etmek için kullandı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Orman Yangını: 5 Mahalle Tahliye Edildi - Son Dakika

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