İzmir\'deki Orman Yangınında Alevler Piknik Alanına Yaklaşıyor

ALEVLER PİKNİK ALANINA YAKLAŞTI
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını etkisini sürdürürken, alevler Sarnıç Mahallesi'ndeki piknik alanına yaklaştı. Alevler geceyi aydınlatırken, ekipler bölgede yoğun mücadele sürdürüyor.
UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ
Öte yandan, yangın söndürme faaliyetleri kapsamında durdurulan uçuşlar, saat 21.30'da normale döndü.
Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,
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