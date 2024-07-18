İzmir\'deki Orman Yangınında Alevler Yerleşim Yerlerine Yaklaşıyor

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Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI, GECE GÖRÜŞLÜ 2 HELİKOPTER ÇALIŞMALA KATILDI

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını, Sarnıç Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yaklaştı. Alevlere yakın olan evler ve sokaklar tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı. Öte yandan, havanın kararması ile birlikte 2 gece görüşlü helikopter yangın bölgesinde müdahaleye başladı. Metrelerce yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor.