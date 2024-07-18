İzmir'deki Orman Yangınında Alevler Yerleşim Yerlerine Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'deki Orman Yangınında Alevler Yerleşim Yerlerine Yaklaşıyor

Geniş Video İzle

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını, Sarnıç Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yaklaşmaktadır. Evler ve sokaklar tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlanmıştır. Yangın bölgesinde müdahaleye destek olması için 2 gece görüşlü helikopter görevlendirilmiştir. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılarak devam etmektedir.

18.07.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI, GECE GÖRÜŞLÜ 2 HELİKOPTER ÇALIŞMALA KATILDI

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını, Sarnıç Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yaklaştı. Alevlere yakın olan evler ve sokaklar tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı. Öte yandan, havanın kararması ile birlikte 2 gece görüşlü helikopter yangın bölgesinde müdahaleye başladı. Metrelerce yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor.

İzmir\'deki Orman Yangınında Alevler Yerleşim Yerlerine Yaklaşıyor
Kaynak: DHA

Orman Yangını, Helikopter, İzmir, Buca, Doğal Afet, Acil Durum, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki Orman Yangınında Alevler Yerleşim Yerlerine Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:03 İzmir’de alevler saatlerdir söndürülemiyor 1 mahallenin tahliyesine başlandı İzmir'de alevler saatlerdir söndürülemiyor! 1 mahallenin tahliyesine başlandı
21:39 TBMM’de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici’yi fena kızdırdı TBMM'de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici'yi fena kızdırdı
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni TFF Başkanına tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TFF Başkanına tebrik
22:05 İzmir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu
20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
20:22 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu
20:00 Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 00:19:46. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'deki Orman Yangınında Alevler Yerleşim Yerlerine Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement