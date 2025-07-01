İzmir\'deki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale 3'üncü gününde devam ediyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey mahallelerinde 2 gün önce başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına da yeniden başlandı. Yangınlar 4 uçak, 10 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde 29 Haziran'da başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayılmış, bölgedeki birçok yerleşim yeri tedbiren tahliye edilmişti.