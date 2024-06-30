İzmir'deki Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'deki Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir\'deki Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir lokantada meydana gelen patlamada, sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili tahkikatın devam ettiğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

30.06.2024 17:11
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BAKAN YERLİKAYA: SANAYİ TÜPÜNDEN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bugün İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca patlama anına ilişkin görüntülere yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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