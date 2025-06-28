İzmir\'deki Yangınlar Kontrol Altında

İzmir'in Çiğli ve Bornova ilçelerindeki otluk alanlarda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, rüzgarın da kuvvetli olduğu bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve arazözler ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi.

Kontrol altına alınan yangın nedeniyle bazı sitelerin bahçelerindeki ağaçlar ve dinlenme yerleri yandı.

Bornova ilçesinde Karacaoğlan Mahallesi'ndeki otluk alanda da yangın çıktı.

Yangın nedeniyle İzmir Çevre Yolu'ndaki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.