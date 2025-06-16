İzmir Hastanesi Yangın Sonrası Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika
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İzmir Hastanesi Yangın Sonrası Hizmet Vermeye Başladı

İzmir Hastanesi Yangın Sonrası Hizmet Vermeye Başladı
16.06.2025 13:14
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İzmir'de çıkan yangın sonrası tahliye edilen Medicana Hastanesi, acil servis ve poliklinik hizmetini yeniden başlattı.

İzmir'de bitişiğindeki depoda çıkan yangın nedeniyle boşaltılan Medicana International İzmir Hastanesinde, poliklinik ve acil servis hizmetleri verilmeye başlandı.

Konak ilçesinde dün plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan ve söndürülen yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında zarar gören alan ise dron ile havadan görüntülendi.

Bölgeye sevk edilen vinçlerle yangında zarar gören plastik ürünlerin dışarı çıkarıldığı görüldü. Deponun yanındaki bazı iş yerlerinin de yangından etkilendiği gözlendi.

Öte yandan yangın nedeniyle tahliye edilen özel hastane ise gerekli çalışmaların ardından sabah saatlerinde poliklinik ve acil servisi hizmetleri vermeye yeniden başladı.

Duman nedeniyle dış yüzeyi zarar gören binada tadilat ve temizlik çalışmaları yürütülüyor.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de hastanede denetim ve kontrollerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada yangın nedeniyle tahliye edilen hastaların tedavileri İzmir Şehir ile Ege Üniversitesi hastanelerinde sürüyor.

Yangın

İzmir'in Konak ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde inşaatta kullanılan plastik boru ve malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıkmış, deponun bitişiğindeki Medicana International İzmir Hastanesinde tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye edilmişti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 3 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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