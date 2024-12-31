İzmir İçin 2025 Vizyonu

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İzmir Valisi Süleyman Elban, 2025 yılında da kentin her alanda kalkınması ve refah seviyesinin yükseltilmesi için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Elban, yayımladığı mesajında yeni umut ve başlangıçlarla yeni bir yıla girmenin heyecanının yaşandığını kaydetti.

İzmir'in potansiyelini eşsiz tarihi, zengin kültürel mirası ve yenilikçi ruhuyla geleceğe taşıyacağına gönülden inandığını dile getiren Elban, şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2025 yılında da İzmir'imizin her alanda kalkınması ve refah seviyesinin yükseltilmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'i bir dünya kenti yapma yolunda ilerlerken, ülkemizin kalkınmasına ve aydınlık yarınlarına katkı sunma gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."