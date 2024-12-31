İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen'i ziyaret etti.
Ziyarette bölgedeki güvenlik, kamu düzeni ve adalet hizmetlerine ilişkin konular ele alındı.
Başsavcı Şen, ziyaretinden dolayı Tümgeneral Düz'e teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.
Son Dakika › Güncel › İzmir Jandarma Komutanı'ndan Başsavcı'ya Ziyaret - Son Dakika
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