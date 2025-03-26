İzmir Körfezi'ne Ceza: 8.3 Milyon Lira

İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya 8.3 milyon lira ceza

İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, denize boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8,3 milyon lira idari ceza uyguladı.

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "Liman bölgesinde denetim yapan Bakanlık ekipleri vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların Körfez'e boşaltıldığını belirledi. Yapılan inceleme sonrası kirliliğe neden olan firmaya 8 milyon 359 bin 473 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu" ifadeleri yer aldı.