İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Hem hava araçları hem de karadan ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etmekte. Ekipler, yangının kontrol altına alınması amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçerek, bölgedeki yangınla mücadele ediyor.
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8.09.2024 01:34:36. #1.13#
SON DAKİKA: Menemen'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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