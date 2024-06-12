İzmir Narlıdere'de Orman Yangını - Son Dakika
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İzmir Narlıdere'de Orman Yangını

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Narlıdere Mezarlığı'nın yakınındaki ormanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal ve 4 dozer yangına müdahale ediyor.

12.06.2024 13:08
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İZMİR'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Narlıdere ilçesinde Narlıdere Mezarlığı'nın yakınındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 4 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir Narlıdere\'de Orman Yangını
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Narlıdere'de Orman Yangını - Son Dakika

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