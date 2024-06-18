İzmir Seferihisar'da Otopark Alanında Yangın Çıktı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde otopark olarak kullanılan otluk alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Akarca Mahallesi'ndeki eğlence mekanlarının yakınında bulunan ve otopark olarak kullanılan otluk alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de arozöz ekibiyle yangına müdahalede bulunuyor.

Yangın nedeniyle çevredeki sitelerde yaşayan bazı vatandaşlar tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.