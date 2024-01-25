İzmir Şehir Hastanesi\'nde Hidroterapi Yöntemi ile Tedavi Hizmeti Başladı

İZMİR Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, hidroterapi (aquaterapi) yöntemi ile tedavi hizmeti başladı. 73 metrekarelik havuzda hasta kabulüne başlandığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Altınay Göksel Karatepe, " İzmir'deki kamu hastaneleri içinde yalnızca İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde hidroterapi yöntemi uygulanıyor" dedi.

İzmir Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, hidroterapi yöntemi ile hastalar daha kolay ve konforlu şekilde sağlıklarına kavuşmaya başladı. Hidroterapi yöntemiyle tedavinin, İzmir'de ilk defa İzmir Şehir Hastanesi'nde yapıldığını vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Altınay Göksel Karatepe, "Bu tedavi yöntemi özellikle romatizmal hastalıklar, kalça ve diz ameliyatları sonrası ortopedik sorunların azalması, kas hastalıkları, bazı nörolojik hastalıkların rehabilitasyonunda faydalı bir alternatif sunuyor. Hastalarımızın iyileşme süreleri bu sayede kısalıyor. Fizyoterapistler eşliğinde, oldukça büyük olan sıcak havuzda verdiğimiz bu hizmetin hastalara fayda sağladığını görmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

'SUYUN KALDIRMA GÜCÜNDEN YARARLANILIYOR'

Hidroterapinin suyun mekanik, kimyasal ve termal etkilerini kullanarak rehabilitasyona yardımcı bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Prof. Dr. Karatepe, "Özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarında normalde egzersizleri suyun dışında daha zor yapan hastalar, 73 meterkarelik havuzda suyun kaldırma gücünü de kullanarak, kas ve eklemlere binen gücün azalması suretiyle daha kolay egzersiz yapabiliyorlar. Bu şekilde hastaların hem motivasyonu artıyor hem de daha uzun süreli egzersiz yapabiliyorlar. Halk arasında eklem kireçlenmesi olarak bilinen hastalıklarda, ortopedik eklem ameliyatları sonrası iyileşme sürecinde, serebral palsili çocukların tedavisinde bu yöntem kullanılabilir. Nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılabilecek bir yöntem. İzmir'de şu an tekiz. Kamu hastaneleri içinde İzmir'de yalnızca İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde hidroterapi yöntemi uygulanıyor. Tedavi süreleri hastalığa göre değişmekle birlikte ortalama 30-45 dakika arasında tedavi yeterli oluyor" diye konuştu.(DHA)