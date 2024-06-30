İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Geniş Video İzle

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katındaki lokantada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir.'' dedi.

30.06.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın altında bulunan restoranda patlama meydana geldi. Can kaybı ve yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama yaşandı. Patlamada cadde savaş alanına döndü. Çevrede bulunan çok sayıda bina da hasar aldı. Şiddetli patlama sesini duyanlar kendilerini korku ve panikle sokağa attı.

İzmir Torbalı'da bir apartmanın zemin katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti

YARALILAR SOKAK ORTASINDA YARDIM BEKLEDİ

Vatandaşın ihbarıyla bölge 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde çok sayıda kişinin yerde yaralı olarak yattığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.

Doğal gaz patlamasında 3 ölü! Cadde savaş alanına döndü

5 ÖLÜ, 57 YARALI

Bina enkaza dönerken hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin üzeri polis tarafından örtüldü. Ekipler, bölgedeki tüm doğal gaz hattını güvenlik amaçlı kesti. İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki patlamada 5 kişinin öldüğünü, 57 kişinin yaralandığını belirtti.

PATLAMANIN NEDENİ RESTORANDAKİ SANAYİ TÜPÜ

İzmir Valisi Süleyman Elban "Şırdancı olarak işletilen restorandaki sanayi tüpünün patladığını tespit ettik" açıklamasında bulundu.

Doğal gaz patlamasında 3 ölü! Cadde savaş alanına döndü

BÖLGEDE KRİZ MASASI KURULDU

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 20 yaralıdan 10'unun durumunun ağır olduğunu ifade etti. Demir, açıklamasının devamında, "Sağlı sollu, alttan üstten her taraf boşaltıldı. Kolonlar zarar görmüş olabilir. Hepimiz buradayız. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz mahalle halkına. Yerde insanlar yatıyor. Çok kötü bir durum, kriz masası kuruyoruz." dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç patlama nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı


İzmir\'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı, Süleyman Elban, Övünç Demir, Yılmaz Tunç, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yusuf Çarman: Ya İzmir İzmir hepiniz ölmeden belediyenizi değiştirin bir an evvel. 5 14 Yanıtla
  • Şehmus Aydın: nasıl oluyor bu 8 2 Yanıtla
  • Emin Erol: çok doğal gaz patlaması oluyor tedbirsizlik mi acaba 8 1 Yanıtla
    Cenko Bas: tüp diyor iyi oku doğal gaz değil 11 0
  • Mehmet ali selvi: Orada denetim olsa ne olur ki sen camdaki menfezi kapattıktan sonra 7 0 Yanıtla
  • Saim Dolanbay: Geçmiş Olsun. 3 0 Yanıtla
  • FIRAT EPCEREV: iş güvenliği yok denetim de olmuyor doğru düzgün Allah işçi kardeşlerimizin yardımcısı olsun inşallah mekanları cennet olsun inşallah 2 1 Yanıtla
  • Mehmet ali selvi: O büyük ihtimalle gaz sıkışması onun da sebebi genel olarak sıfır hava yani pencerelerdeki menfezler tamamıyla kapatılıyor gaz alarmlarını da kaldırdılar zorunlu değil gaz kasında Öten alarmlar da olmayınca gaz sıkışmasından patlama meydana gelebiliyor 0 3 Yanıtla
  • mukremin Akcer: sanayi tüpü patlamış 1 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: kaçak vardı ama farkına varmamiş lar çünkü bir tüp gazı gibi değil doğalgaz sinsi bir gaz dır 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:02:05. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement