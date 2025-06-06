İzmir Torbalı'da Yeni Atık Su Arıtma Tesisi Yükseliyor

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı'da kentin en büyük atık su arıtma tesislerinden birini hayata geçiriyor. 450 milyon liralık yatırımla kapasitesi üç kattan fazla artırılacak tesiste, çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, çevre yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Torbalı Ayrancılar- Yazıbaşı Arıtma Tesisi'nde de hızla yürüyen kapasite artırma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı. Küçük Menderes Havzası'nı bölgede kurduğu atık su arıtma tesisleri ile kirlilikten kurtarmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, tesisin kapasitesinin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde ek tesis kurarak projeyi 450 milyon liralık yatırımla tamamlayacak. 6 bin 912 metreküp olan Ayrancılar-Yazıbaşı Arıtma Tesisi'nin kapasitesi günde toplam 25 bin metreküpe çıkacak. Böylelikle Torbalı Ayrancılar- Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisi, Çiğli ve Torbalı tesislerinin ardından Özdere ve Ürkmez'deki arıtma tesisleri ile birlikte İzmir'in en büyük üçüncü tesisi unvanının sahibi olacak.

Küçük Menderes'te kirlilik azalacak

Tesisteki çalışmalar hakkında bilgi veren İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, "İzmir'in üçüncü büyük arıtma tesisi olacak bu tesisteki faaliyetlerimiz devam ediyor. Fiziki anlamda yüzde 70 seviyelerinde ilerledik. Kalan imalatları da önümüzdeki aylarda tamamlayıp tesisi işletmeye alacağız. 6 bin 912 metreküp olan Ayrancılar-Yazıbaşı Arıtma Tesisi'nin kapasitesi günde 25 bin metreküpe çıkacak. Ayrancılar ve Torbalı'da hem nüfus hem de sanayi artıyor. Bu tesisimiz mevcut kirliliği önlemede de aktif rol oynayacak" dedi.

2040 yılı öngörülerek projelendirildi

Ayrancılar-Yazıbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yazıbaşı, Ayrancılar, Kuşçuburun ve civarı yerleşim alanlarının evsel atık sularını arıtıyor. Tesis, 2009 yılından beri bölgeye hizmet veriyor. Yıllar içerisindeki nüfus artışından dolayı kapasite artırımına giden İZSU, 2040 yılını öngörerek projeyi hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ardından kapasitesi ile kentin ikinci büyük atık su arıtma tesisi olan Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi'nin ek ünitelerinin açılışını 7 Ocak'ta yaptı.