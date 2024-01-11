 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir ve İlçelerinde Zirai Don Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir ve İlçelerinde Zirai Don Uyarısı

İzmir ve ilçelerinde zirai don beklendiği belirtilerek, tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İzmir'in doğu ilçelerinde hafif, sahil kesimi hariç il genelinde hafif ve orta kuvvette zirai don olayı tahmin edildi.

İzmir ve İlçelerinde Zirai Don Uyarısı
11.01.2024 - 14:35,  Güncelleme: 14:36
Abone Ol

İZMİR' ve ilçeleri için bu geceden itibaren zirai don beklendiği belirtilip, vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından İzmir ve ilçeleri için zirai don uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Bölgemizde halen etkili olmaya devam eden soğuk havaya, ek olarak kuvvetli esen rüzgarın etkisini kaybetmesi nedeniyle; bu gece İzmir'in doğu (Bayındır, Beydağ, Kınık, Kiraz, Torbalı, Kemalpaşa, Tire ve Menderes) ilçelerinde kırsal kesimde hafif, yarın gece sahil kesimi hariç il geneli kırsal alanlarda hafif, Beydağ ve Kiraz'da orta kuvvette, 13 Ocak-14 Ocak'a bağlayan gece sahil kesimi hariç il genelinde hafif ve orta kuvvette, yüksek rakımlı yerlerde kuvvetli, 14 Ocak-15 Ocak'a bağlayan gece doğu ( Bergama, Bayındır, Torbalı, Beydağ, Kınık, Kiraz, Kemalpaşa, Tire ve Menderes) ilçelerinde hafif zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bergama, Beydağ, İzmir, Tarım, Çevre, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir ve İlçelerinde Zirai Don Uyarısı - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:12:51. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir ve İlçelerinde Zirai Don Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement