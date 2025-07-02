İzmit Körfezi\'nde Dip Çamuru Temizliği

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar denizden 1,4 milyon metreküp dip çamurunun çekildiği bölgenin su ve zeminindeki iyileşme görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda 2 Mayıs 2023'ten bu yana İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapılıyor.

İzmit'teki eski fuar alanında 70 dönüm alana kurulan şantiyede, denize yerleştirilen borularla gemilerce çekilen çamur, tarama ve susuzlaştırma işlemlerinden geçirilmesinin ardından depolama alanına taşınıyor.

İzmit Körfezi'nden toplam 468 hektarlık alandaki 3,8 milyon metreküp dip çamurunun karaya çıkarılması amaçlanan çalışmada, şu ana kadar 1,4 milyon metreküp çamur, 170 hektarlık bölgeden temizlendi.

Çamurdan temizlenen yerlerdeki iyileşme, havadan görüntülendi. Temizlenen körfezin doğu kesimindeki su ve zeminin normale döndüğü, temizlenmemiş kısım renginin ise kahverengi olduğu görülüyor.

"Bilimin yol göstericiliğinde çalışmalar yürütüyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortaklaşa Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birisini yürüttüklerini belirterek, projeyle İzmit Körfezi'ndeki dip çamurunu temizlemeye başladıklarını söyledi.

Projeyle ekosistemi korumayı ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı hedeflediklerini ifade eden Önem, İzmit Körfezi'nin "gözbebekleri" olduğunu, bu nedenle de kontrol, denetim, deniz çöpleriyle mücadele gibi birçok çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Önem, Marmara Denizi'nin en doğusu olan bu bölgedeki çamurun temizlenmesi gerektiğini dile getirerek, bu anlamda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda doğu basende 468 hektarlık alanda 3,8 milyon metreküp çamurun deniz ekosisteminden uzaklaştırılmasını hedeflediklerini aktardı.

Projenin 3 etaplı olduğunu ve şu ana kadar 170 hektar alandan 1,4 milyon metreküp çamurun denizden çıkarıldığını bildiren Önem, şöyle devam etti:

"250 futbol sahası düşünün, bu kadar alanı şu ana kadar temizledik. Yaklaşık 100 bin kamyon çamuru deniz ekosisteminden uzaklaştırmış olduk. Dip çamuru temizliğiyle buradaki su sirkülasyonunun sağlanmasını ve biyoçeşitliliğin geri kazanılmasını hedefliyoruz. Üniversitelerle, bilimsel çalışmalarla bu projeyi yapıyoruz. Çamurun temizlendiği alanda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesiyle biyoçeşitlilik izlemesi yapıyoruz. Türkiye'nin en uzun su kalitesi izleme çalışmasını TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'yle 2007'den beri yürütüyoruz. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile bir dijital ikiz çalışmamız var. Gebze Teknik Üniversitesi ile İzmit Körfezi'ne akan 12 derede yine dijital ikiz çalışmamız var. Bilimin yol göstericiliğinde çalışmaları yürütüyoruz."

Önem, Kocaeli Üniversitesiyle de resif alanları oluşturduklarını, "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" kapsamında 2017-2025 yıllarında, kalkan, levrek ve çupra gibi türlerden toplam 54 bin balığın doğal ortamında markalanarak Körfez'e bırakıldığını kaydetti.

"İzmit Körfezi'nde titizlikle çalışma yürütüyoruz"

Önem, yapılan çalışmalar sonucunda balık sayısı ve çeşitliliğinde artış olduğunu aktardı.

Müsilaj görülmesi sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ortaya koyduğu Marmara Denizi Eylem Planı'na birebir uyarak hareket ettiklerini vurgulayan Önem, İzmit Körfezi'ne arıtılmamış 1 damla atık su bırakmadıklarını söyledi.

Önem, İzmit Körfezi'nde titizlikle çalışma yürüttüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın sonu ve yeni yılla Marmara Denizi'nin farklı alanlarında su altında ve üstünde müsilaj görüldü. İzmit Körfezi'nde müsilajı şu ana kadar yaşamadığımızı söyleyebilirim ama bu yaşamayacağımız anlamına gelmez. Müsilajı önlemeye yönelik tüm çalışmaları titizlikle yapıyoruz. 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'ndaki tüm hükümleri uygulamaya çalışıyoruz ki müsilaj tekrar İzmit Körfezi'nde yaşanmasın."