İzmit Körfezi temizleme projesi iptal edilemedi - Son Dakika
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İzmit Körfezi temizleme projesi iptal edilemedi

İzmit Körfezi temizleme projesi iptal edilemedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi projesinin iptali için açılan davada mahkemenin talebi reddettiğini açıkladı. Proje hayata geçirilmeden önce yetkili tüm kamu kurum veya kuruluşlardan uygunluk görüşleri alındığı belirtilirken, projenin iptali için açılan davaya gerekçe olarak öne sürülen iddiaların asılsız olduğu savunuldu. Mahkeme, bilirkişi raporunda yapılan ayrıntılı değerlendirme sonucunda projenin hukuka ve mevzuata uygun olduğuna karar verdi.

29.04.2024 19:15
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi projesinin iptali için açılan davada mahkemenin talebi reddettiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Avrupa'nın en büyük çevre projesi İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı İşi"nin iptali için açılan davanın yargıdan döndüğü belirtildi.

Proje hayata geçirilmeden önce yetkili tüm kamu kurum veya kuruluşlardan uygunluk görüşleri alındığı vurgulanan açıklamada, bu süreçte bazı kişilerin çevreyi korumak adına hareket ettikleri gerekçesiyle dava açtıkları aktarıldı.

Açıklamada, projenin iptali için açılan davaya gerekçe olarak öne sürülen, "izlenecek yol ve yöntemin kamu zararına neden olacağı, ileride kurulması düşünülen liman için alt yapı oluşturulmaya çalışıldığı, bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği, İzmit Körfezi'nin bu yöntemle temizlenemeyeceği, yapılacak işlemin gereksiz ve faydasız olduğu, o alanda eski yapıların, antik gemi batığı ve arkeolojik kalıntıların bulunduğu, işlemin bu yerlere zararlar verebileceği" iddialarının asılsız olduğu savunuldu.

Çözümün teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiğinden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması kanaatine varıldığı anlatılan açıklamada, 7 ayrı konuda ilgili üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir heyetin görevlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin, bilirkişi raporunda çeşitli başlıklar altında incelenen etkilerle ilgili ayrıntılı değerlendirme sonucu, belirtilen alanda "dip çamurunun temizlenmesi, temizlenen çamurun pompa ile susuzlaştırma alanına taşınması, taşınan çamurun geoteksil tüplerle susuzlaştırılması, susuzlaştırılan çamurun uygun alanlara nakliyesi ve değerlendirilmesi/bertaraf işinin ortak projesi için alınan dava konusu meclis kararında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığına" karar verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi temizleme projesi iptal edilemedi - Son Dakika

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