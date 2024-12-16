İzmit\'te Ahşap Ev Alev Alev Yandı

Güncel

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 2 katlı ahşap ev alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Orhan Mahallesi Camialtı Sokak'taki 2 katlı ahşap bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ismi öğrenilemeyen kişi, yara almadan kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.