İzmit'te Boşanma Davası Cinayetinde Mütalaa - Son Dakika
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İzmit'te Boşanma Davası Cinayetinde Mütalaa

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşin kardeşi tarafından vurulan kişi için sanığa müebbet istendi.

24.09.2024 16:49
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin davada mütalaa verildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.A, maktul Hüseyin Y'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen maktulün babası Kerami Y, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Müştekilerin avukatı Serkan Erdem, sanığın maktulden korkmasını, silah edinmesini gerektirecek bir durum olmadığını savunarak, sanığın ablasının daha önce yasal haklarını kullanarak eşinden şikayetçi olduğunu ve bundan dolayı bir tehdit unsuru oluşmadığını aktardı.

Erdem, maktulün telefon mesajlarında da herhangi bir "tehdit" içeriği bulunmadığını, ailesini kurtarmaya çalıştığının görüldüğünü iddia etti.

Sanık avukatı Emel Ceylan Balcıoğlu, maktulün ailesi ve avukatları tarafından bir hikaye oluşturulmak istendiğini ileri sürerek, "alkol ve uyuşturucu kullanan, eşine ve çocuklarına karşı şiddet uygulayan bir baba" gerçeğinin göz ardı edilmeye çalışıldığını söyledi.

Balcıoğlu, maktulün ailesinin aynı apartmanda ikamet etmesine rağmen yaşanan şiddete karşı tavırlarının "görmedik, bilmiyoruz" şeklinde olduğunu belirtti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık R.A'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasına karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Olay

Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta 2 Eylül 2023'te R.A. ile ablasının boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin Y. arasında tartışma çıkmıştı. R.A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan eniştesi, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmit'te Boşanma Davası Cinayetinde Mütalaa - Son Dakika

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