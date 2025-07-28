Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz'da Ü.Ş'nin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Yapılan operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O, G.B. ve suça sürüklenen çocuk R.Y. tutuklandı.
Zanlılardan S.A. ve M.F.Y, adli kontrol kapsamında "ev hapsi" uygulanarak, Z.Ç. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te Cinayet: 3 Tutuklama - Son Dakika
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