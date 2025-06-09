İzmit'te Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, F.İ'yi tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen M.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde dün, F.İ'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edilmiş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.