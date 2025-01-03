İzmit'te Elektrikli Sobadan Yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Yenimahalle Sitem Sokak'taki 2 katlı binanın zemin katında V.A'ya ait evde elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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