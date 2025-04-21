İzmit'te Halk Et Şubesi Açıldı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 'Halk Et' satım şubesinin açılışında konuşan CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclis (PM) Üyesi Semra Dinçer, "Cumhuriyet Halk Partisi hizmet belediyeciliği yapıyor bunun yanı sıra halk ve sosyal politikalarla birlikte de vatandaşımızın hiçbir zaman zorluk çekmemesi adına elinden ne geliyorsa gerçekleştiriyor" dedi.

İzmit Belediyesi, vatandaşların uygun fiyata et tüketebilmesi için ilçedeki Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 'Halk Et' satış şubesi açılışını yaptı. Şubenin açılış programına CHP Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Semra Dinçer, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

'BİZ RANT İÇİN DEĞİL HALK İÇİN BURADAYIZ'

Programda konuşan CHP Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Semra Dinçer, "Cumhuriyet Halk Partisi hizmet belediyeciliği yapıyor bunun yanı sıra halk ve sosyal politikalarla birlikte de vatandaşımızın hiçbir zaman zorluk çekmemesi adına elinden ne geliyorsa gerçekleştiriyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de İzmit Belediyemiz. Biz rant için değil halk için buradayız. Halkımıza nasıl hizmet etmemiz gerekiyorsa onun mücadelesini vereceğiz. Biraz evvel Fatma başkanım 'askıda et' dediği zaman işte tam da Cumhuriyet Halk Partisi anlayışıyla sağ elin verdiğini sol elin görmediği vatandaşın kimsenin karşısında küçük düşmediği ama tenceresinin kaynadığı, iktidarın yapması gerekeni Cumhuriyet Halk Partisi hizmet belediyelerinin yaptığını Türkiye'nin dört bir tarafında görüyoruz. Kent Lokantaları, açık kent lokantalarına karşı çıktılar. Halk orada evinden daha ucuz yemek yiyebildiği için karşı çıktılar" dedi.

Günün 12.30 - 17.30 saatleri arasında hizmet verecek 'Halk Et' şubesinde; dana kıyma 449 TL, dana kuşbaşı 499 TL, dana sucuk 449 TL, manda sucuk 499 TL, dana kontrafile 599 TL, dana antrikot 699 TL ve dana bonfile 799 TL kilogram fiyatından satışa sunuluyor.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),