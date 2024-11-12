Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, radyoloji teknisyeni akrabasını silahla vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.Ö. (53) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Söz verilen sanık İ.Ö, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini ve maktulle sıkı ilişkisinin bulunduğunu öne sürerek, önceki savunmalarını tekrar edip tahliyesini istedi.
Esas hakkındaki mütalaaya karşı hazırladığı yazılı savunmayı mahkemeye sunan sanık avukatı, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.
Katılan vekili ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İ.Ö'yü "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl hapis ve 30 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı.
Olay
İzmit ilçesinde 9 Ocak 2023'te spor salonuna gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan, kaldırıldığı hastanede ölmüş, olayla ilgili gözaltına alınan akrabası İ.Ö, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te Kanlı Akraba İntikamı: Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?