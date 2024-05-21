İzmit'te sahipsiz köpeklerin saldırısı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmit'te sahipsiz köpeklerin saldırısı kamerada

İzmit\'te sahipsiz köpeklerin saldırısı kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Gazeteci Sedat Şimşek Parkı'nda bulunan sahipsiz köpekler, yolda yürüyen bir kişinin etrafını çevreledi. Olayı görüp bölgeye gelen polisin ekip otosundan siren çalması üzerine köpekler kaçıştı. Çevre sakini Ufuk Kolburan, köpeklerin tehlike arzettiğini belirterek, soruna acilen çözüm bulunmasını istedi. Parkın yakınındaki bir okulda eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Cengiz Söğütlü de köpeklerin farklı zamanlarda çok kişiye sıkıntı yaşattığını ve soruna çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

21.05.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Gazeteci Sedat Şimşek Parkı'nda bulunan sahipsiz köpekler, yolda yürüyen bir kişinin etrafını çevreledi.

Köpeklerden kurtulmaya çalışan kişi, ayağı takılınca yere düştü. Yaşlı bir adam, saldırıya uğrayan kişiyi uzaklaştırmaya çalışsa da köpekler peşini bırakmadı.

Olayı görüp bölgeye gelen polisin ekip otosundan siren çalması üzerine köpekler kaçıştı. Olay, parktaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Acilen çözüm bulunması gerekiyor"

Çevre sakini Ufuk Kolburan, AA muhabirine, birlikte vakit geçirmek için çocuğunu sık sık bu parka getirdiğini fakat burada çok sayıda sahipsiz köpeğin bulunduğunu söyledi.

Bu durumun tehlike arzettiğini belirten Kolburan, köpeklerin bazen toplu hareket ettiğini, bu nedenle çevredeki insanların tedirgin olduğunu kaydetti.

Kolburan, yanında çocuk olduğu için kendisinin de endişelendiğini dile getirerek, "Bazen parkın içini kullanamıyoruz, farklı aralardan çıkış yapmamız gerekiyor çünkü problem oluyor. Köpekler toplu halde hareket ettikleri için birinin hareketine diğerleri de katılıyor, tehlikeli tepkiler verebiliyorlar." diye konuştu.

Soruna acilen çözüm bulunmasını isteyen Kolburan, "Diğer insanlara da sorsak aynı şeyi söylerler diye düşünüyorum çünkü gerçekten çok tehlikeli. Bu köpekler bir şekilde buradan uzaklaştırılmalı ya da sayısı azaltılmalı. Farklı bölgelere dağıtılabilirler." ifadelerini kullandı.

"Arkadaşım artık başka yolu kullanıyor"

Parkın yakınındaki bir okulda eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Cengiz Söğütlü de köpeklerin farklı zamanlarda çok kişiye sıkıntı yaşattığını, birkaç hafta önce bir arkadaşını ısırdıklarını anlattı.

Bu durumun arkadaşında travmaya neden olduğunu belirten Söğütlü, bu sebeple arkadaşının artık başka yol kullandığını belirtti.

Söğütlü, köpeklerin genelde gruplar halinde gezdiğini, soruna çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Sedat Şimşek, Cep Telefonu, Söğütlü, Kocaeli, Hayvan Hakları, Çevre, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te sahipsiz köpeklerin saldırısı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
15:31 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
15:44 Özel’in, “Kriminal bakan“ sözlerine Soylu’dan yanıt gecikmedi Özel'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 17:14:43. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit'te sahipsiz köpeklerin saldırısı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement